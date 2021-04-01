Энергетики рассказали о планах ремонтов энергообъектов на следующую неделю 

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает реализацию Ремонтной программы на 2021 год.

В АО "ПСК" напоминают, что проводить неотложные работы на энергообъектах нельзя без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят свои извинения за доставленные неудобства.

С 5 по 11 апреля временные отключения возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 6 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- 7 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Кестеньга: улица Северная.

- 8 апреля с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Сортавальский муниципальный район:

- С 5 по 11 апреля с 9.30 до 17.00. Город Сортавала: Гидрогородок.

Сегежский муниципальный район:

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки: Попов Порог, Кяргозеро.

- С 5 по 8 апреля с 14.00 до 19.00. Поселок Пертозеро.

- 5 апреля с 9.00 до 10.00 и 11 апреля с 16.00 до 17.00. Поселки: Черный Порог, Олений, Вача.

- 6 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 1, 3, 5, 7), 50 Лет Октября (дома 2-11), 20-й квартал (дома 13-21), Строителей (дома 2-8).

- 6 и 7 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Западный микрорайон (потребители будут переведены на питание электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции).

- 7 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 6, 9, 10), 50 Лет Октября (дома 12-29), Строителей (дома 1, 3, 5, 10, 12), Сегежская (дома 2-10), Петрозаводская (дома 2-12).

- 8 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 25-32).

- 9 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Пришвина, Железнодорожная.

Кемский муниципальный район:

- 5 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 5 апреля с 8.30 до 13.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1, 3).

- 5 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), здание районного военкомата.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Кривой Порог: здания котельной, фильтровальной станции, телерадиовышки.

- 6 апреля с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (дома 1, 1-А, 2, 3), здания котельной, фильтровальной станции, "Почты России", школы, водозабора.

- 7 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Некрасова (дома 20-64).

- 7 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 9-А, 15-А, 13-А, 11-А, 13-Б).

- 8 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 8 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А), здание насосной станции.

Кондопожский муниципальный район:

- 6 апреля с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Набережная, Онежская.

- 6 апреля с 10.30 до 11.00. Город Кондопога: улицы Советов, Комсомольская, здания районной прокуратуры, ФОКа.

- 6 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников, Максима Горького, Пролетарская.

- 8 апреля с 12.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ "Заря", СОТ "Надежда".

- 9 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Весенняя, Пионерская, Подгорная.

- 7 апреля с 8.30 до 9.30. Город Кондопога: улица Комсомольская.

- 7 апреля с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Бумажников, здание Дворца искусств.

- 7 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Бумажников, здание насосной станции.

- 7 апреля с 15.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Заводская, Калинина.

- 8 апреля с 9.00 до 11.30. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

Костомукшский городской округ:

- с 7 по 9 апреля с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Пертунена (частично), Перкова (частично), Калевальская, Совхозная, Набережная (частично).

Калевальский национальный район:

- 5 апреля с 9.30 по 11.00. Поселок Боровой: улицы Набережная, Почтовая, Речная, здание Дома культуры.

- 5 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Пионерская, Северная, Мира, Строительная.

- 6 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: промышленная зона ДРСУ.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Куусиниеми: здания ИП Лесонен и ООО "Светвуд Карелия".

- 7 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Октябрьская, Железнодорожная (дома 13, 15, 16, 16-А, 18), Гористая (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15).

- 7 апреля с 13.00 до 14.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 6, 4) Школьная, Советская (дома 8, 10), переулок Горный, здания поселковой администрации, магазина "Магнит", детского сада, вышка РТРС.

- 8 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 5 по 9 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола (частично).

Пряжинский муниципальный район:

- 5 апреля с 9.00 до 15.00. Поселок Кутижма.

- 5 и 6 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Дружинина, Сушевича, Новая.

- 7 апреля с 10.00 до 15.00. Поселок Вилла-Гора.

Прионежский муниципальный район:

- 5 апреля с 10.00 до 17.00. Деревни Педасельга, Царевичи, местечко Лососинное.

- 9 апреля с 10.00 до 16.00. Деревни: Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревень.