Энергетики разработали дополнительный комплекс мер по борьбе с лесными пожарами

АО «Прионежская сетевая компания» просит жителей Карелии неукоснительно соблюдать меры противопожарной безопасности вблизи энергообъектов.

В свою очередь, в компании разработан комплекс мер по защите ЛЭП и подстанций от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами в предстоящий летний сезон.

Энергетики просят население в «высокий» пожароопасный сезон соблюдать меры противопожарной безопасности в лесах и на территориях населенных пунктов.

Это поможет избежать перерывов в энергоснабжении потребителей и ЧС на энергообъектах.

Для предотвращения нештатных ситуаций, в зоне ответственности АО «ПСК» проверены на противопожарное состояние трансформаторные подстанции и охранные зоны ЛЭП.

Персонал компании проверил источники противопожарного водоснабжения на энергообъктах, средства связи и оповещения сил ГО и ЧС в случае возникновения пожаров.

Также проверена специальная техника, находящаяся в распоряжении подразделений АО «ПСК», которая может потребоваться при ликвидации ЧП и проведен еще ряд мероприятий для обеспечения надежной противопожарной безопасности в летний период.

«Сейчас есть серьезная опасность возникновения возгораний в лесных массивах и на торфяниках», - рассказали в отделе промышленной безопасности, экологии, ГО и ЧС предприятия. – «А, значит на то, как готовы наши энергообъекты к работе в такой обстановке, мы отнеслись особенно серьезно».

Напомним, что в эксплуатации АО «Прионежская сетевая компания» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов Республики Карелия, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.