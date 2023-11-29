Энергетики развесили фонари по Борисовской улице в Петрозаводске

Работы выполнили специалисты муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы».

В карельской столице завершен монтаж наружного освещения на Борисовской улице в Соломенном.



Специалисты МУППЭС установили 12 консолей и 13 фонарей. Кроме того, они смонтировали воздушную линию протяженностью 500 метров, рассказали в мэрии города.



Чиновники отметили, что масштабная модернизация системы уличного освещения началась в прошлом году.



Работы проводят на средства региональной субсидии и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



