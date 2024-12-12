Энергетики сняли ролик, как отремонтировали сети в таинственной карельской деревне

Россети отправили бригаду в Беломорский округ.

Бригада энергетиков отправилась в угол залива Сумозера, в деревню Ендогуба. В этом живописном месте живут всего одиннадцать человек. Информацию сообщили в паблике Минстрой Карелии.

Прибыв на место, специалисты оперативно отремонтировали линию электропередачи, заменили 3,5 километра провода на устойчивый к непогоде. Повысили надежность электроснабжения деревни в Беломорском районе.

Мастер Карельского филиала Сергей Абрамовский рассказал, что добираться до деревне было сложно, однако цели достигли, все отремонтировали. Место очень красивое. Судя по видео, местные жители живут в деревянных домах с резными ставнями, рядом находится старинный погост. Берег озера с соснами очень привлекательный.