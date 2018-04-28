Энергетики ТГК-1 приняли участие в мероприятиях Всемирного дня охраны труда

Сотрудники ТГК-1 приняли участие в региональном совещании по вопросам условий и охраны труда в Карелии в рамках республиканской "Недели охраны труда".

Участники обсудили изменение федерального трудового законодательства, взаимодействие работодателей с Пенсионным фондом России и другие актуальные темы.

Директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина выступила перед участниками с докладом о важнейших общественных проектах компании, направленных на развитие городских территорий (ежегодный каток в Губернаторском парке), а также о волонтерских программах и экологических мероприятиях.

"В ТГК-1 применяется системный подход к вопросам охраны труда, особое внимания уделяется профилактике возникновения травматизма, регулярно проходят практические занятия для сотрудников", – отметила Ирина Борискина.

Проект республиканская «Неделя охраны труда» реализуется управлением труда и занятости Республики Карелия совместно с работодателями, профсоюзами и другими организациями для привлечения внимания общественности к проблеме производственного травматизма.

За активное участие во Всемирном дне охраны труда в 2018 году ПАО "ТГК-1" получило благодарственное письмо от управления труда и занятости Республики Карелия.

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