Энергетики "ТГК-1" приняли участие в республиканской ярмарке вакансий "Карьера-2019"

Во время работы ярмарки вакансий "Карьера-2019" 23 апреля энергетики ПАО "ТГК-1" рассказали о востребованных специальностях и открытых вакансиях на производственных объектах в Карелии.

Посетители смогли пообщаться с директором по персоналу Ириной Борискиной и начальником отдела кадров Ариной Калиновской, получить консультацию о перспективах трудоустройства, кадровой политике и системе профессионального развития, а также оставить свое резюме.

"Гости мероприятия проявили больший интерес к презентационному модулю "ТГК-1", и это закономерно. Компания предлагает яркую и интересную профессиональную жизнь, – отметила Ирина Борискина, директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1". – Для нас участие в ежегодной республиканской ярмарке вакансии "Карьера" стало уже традицией. Такого рода мероприятия высокоэффективны, так как обеспечивают необходимый прямой диалог между работодателем и потенциальным сотрудником".

Энергетики ПАО "ТГК-1" уделяют большое внимание профориентационной работе с молодыми специалистами – только за апрель 2019 года кадровая служба провела несколько Дней карьеры, а также приняла участие в Ярмарке вакансий для студентов Петрозаводского государственного университета и Ивановского энергетического университета. При поступлении на работу компания содействует профессиональной адаптации и дельнейшему карьерному росту новых сотрудников.

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