Энергетики устранили последствия непогоды

В результате сильного ветра и падения деревьев на линии электропередачи в зоне ответственности АО «Прионежская сетевая компания» с 6.00 20 сентября до 7.00 21 сентября произошло 57 отключений ЛЭП

Наиболее пострадали Прионежский район (17 отключений) и Кемский район (15 отключений).

В Пряжинском районе зафиксировано 4 отключения, в Медвежьегорском – 7, в Сегежском 8, в Муезерском – 4, в Кондопожском – 2.

12 оперативно-ремонтных бригад приступали к восстановлению энергоснабжения потребителей сразу после получения информации о ЧП.

На 9.00 (мск) 21 сентября на отключении остаются одна ЛЭП в Пряжинском районе (повреждения в сетях вышестоящей сетевой организации) и частично одна ЛЭП в г.Кемь.

Там ведутся ремонтные работы, которые планируется закончить в течение сегодняшнего дня.

Все остальные повреждения силами оперативных бригад были устранены до 8.00 (мск).