Энергетики устраняют последствия удара стихии, оставившего город в Карелии без света

Глава администрации Лахденпохского района сообщила об аварии на высоковольтной линии.

Глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова на своей странице сообщила об обрыве высоковольтной линии электропередачи, из-за чего районный центр и несколько населенных пунктов остались без света.

В настоящий момент над устранением аварийной ситуации работают энергетики. Идёт поэтапное восстановление электроэнергии.

«В нашем районе ночью и сейчас идёт сильный порывистый ветер, дождь. Ввиду обрыва высоковольтных линий электропередачи город Лахденпохья и частично посёлки района отключены от электричества. Россети работают над устранением аварийных ситуаций», — написала глава администрации.