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Энергетики устраняют последствия удара стихии, оставившего город в Карелии без света

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11:16, 07 Октября 2023
фото: Оксана Жесткова / ВК

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Глава администрации Лахденпохского района сообщила об аварии на высоковольтной линии.

Глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова на своей странице сообщила об обрыве высоковольтной линии электропередачи, из-за чего районный центр и несколько населенных пунктов остались без света.

В настоящий момент над устранением аварийной ситуации работают энергетики. Идёт поэтапное восстановление электроэнергии.

«В нашем районе ночью и сейчас идёт сильный порывистый ветер, дождь. Ввиду обрыва высоковольтных линий электропередачи город Лахденпохья и частично посёлки района отключены от электричества. Россети работают над устранением аварийных ситуаций», — написала глава администрации.

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