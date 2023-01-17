Энергетики в Карелии пытались заложить в тарифы необоснованные расходы на 12 млрд рублей

Государственный комитет Карелии по ценам и тарифам при рассмотрении тарифов на 2023 год отказался включить в них необоснованные расходы ресурсоснабжающих организаций.
Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации Петрозаводска председатель комитета Станислав Хазанович.
По его словам, обоснованность тарифов определяется исходя из тех расходов, которые заявляют энергетики. В них включается, например, стоимость топлива и затраты на технологические процессы. Комитет проверяет, чтобы заявленные цены соответствовали рыночным, а применяемые технологии — эффективными и необходимыми.
Эти критерии учитывались и при утверждении тарифов на 2023 год.
«Государственным комитетом были признаны экономически необоснованными в совокупности у всех ресурсоснабжающих организаций расходы на сумму свыше 12 млрд рублей. Эта та сумма, которая не участвовала в формировании тарифов. Поэтому говорить о том, что государственный комитет устанавливает тариф, только исходя из заявок ресурсоснабжающих организаций, не совсем верно, поскольку государственный комитет за этим следит», — заверил Хазанович.
По его словам, перед утверждением тарифов госкомитет направляет свои расчеты в прокуратуру, ФАС и ассоциацию «НП „Совет рынка“» — организацию, объединяющую участников оптового энергорынка. Только после их одобрения госкомитет утверждает тарифы, пояснил руководитель.
Как сообщалось ранее, рост тарифов на услуги ЖКХ, особенно, на электричество вызвал массовые жалобы жителей Карелии.
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