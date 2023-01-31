Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Энергетики в Карелии рассказали, как получить компенсацию за сгоревшую из-за скачка электричества технику

Новости. Общество
13:46, 27 Февраля 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

У жителей 12 домов в поселке Ладва Прионежского района из-за скачка электричества сгорела вся техника, и теперь они пытаются получить компенсацию за нее.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители поселка Ладва, которые рассказали, что в 12-ти домах на улицах Комсомольской и Набережной 19 февраля произошел скачок напряжения в электросети, в результате чего сгорела вся техника.

«Сгорело все — от холодильника до компьютера, — рассказала одна из селянок. — Муж измерил напряжение в сети прибором, он показал 413 Вольт».

По словам местных жителей, они обратились за помощью в Прионежскую сетевую компанию, но там им объяснили, что с заявлением на компенсацию за сгоревшую технику нужно обращаться в сбытовую компанию, которая непосредственно отвечает за услугу поставки электирчества в их дома. Что касается неисправности на электроподстанции, то она была ликвидирована в тот же день ремонтной бригадой компании «ПСК».

Редакция «Столицы на Онего» позвонила в сбытовую компанию «ТНС энерго Карелия», которая обслуживает жителей домов в поселке Ладва, чтобы выяснить, как пострадавшим от перепада напряжения в сети вернуть деньги за сгоревшую технику.

В компании объяснили, что для этого собственнику техники необходимо обратиться в сервисную службу по ремонту, где эксперт проведет проверку и сделает заключение, по какой причине техника вышла из строя, а также расскажет, можно ее отремонтировать или нельзя и за какие деньги.

С заключением эксперта сервисной службы и документами на технику, доказывающими, что она действительно принадлежит вам (товарным чеком или техпаспортом), можно подходить в ближайший офис «ТНС энерго Карелии», где необходимо будет написать заявление на компенсацию.

После подачи заявления придется набраться терпения и подождать месяц. После рассмотрения энергокомпания ответит, в каком объеме она сможет компенсировать потери.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
22.02.2023, 00:10
Названы неожиданные причины ухудшения зрения
20.02.2023, 07:50
Рядом с Карелией собираются строить новый разводной мост за 50 миллиардов рублей
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения
26.02.2023, 13:46
Насытившаяся добычей толпа отступила, мужчина бросил под ноги старушке разорванную коробку

Чтиво

Сегодня 12:49
Без политики
С любовью к жизни и природе
В Петрозаводске состоится творческий вечер и презентация книги стихов мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
Найди свое «красиво»
22.02.2023 17:12
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.