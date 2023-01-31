Энергетики в Карелии рассказали, как получить компенсацию за сгоревшую из-за скачка электричества технику

У жителей 12 домов в поселке Ладва Прионежского района из-за скачка электричества сгорела вся техника, и теперь они пытаются получить компенсацию за нее.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители поселка Ладва, которые рассказали, что в 12-ти домах на улицах Комсомольской и Набережной 19 февраля произошел скачок напряжения в электросети, в результате чего сгорела вся техника.

«Сгорело все — от холодильника до компьютера, — рассказала одна из селянок. — Муж измерил напряжение в сети прибором, он показал 413 Вольт».

По словам местных жителей, они обратились за помощью в Прионежскую сетевую компанию, но там им объяснили, что с заявлением на компенсацию за сгоревшую технику нужно обращаться в сбытовую компанию, которая непосредственно отвечает за услугу поставки электирчества в их дома. Что касается неисправности на электроподстанции, то она была ликвидирована в тот же день ремонтной бригадой компании «ПСК».

Редакция «Столицы на Онего» позвонила в сбытовую компанию «ТНС энерго Карелия», которая обслуживает жителей домов в поселке Ладва, чтобы выяснить, как пострадавшим от перепада напряжения в сети вернуть деньги за сгоревшую технику.

В компании объяснили, что для этого собственнику техники необходимо обратиться в сервисную службу по ремонту, где эксперт проведет проверку и сделает заключение, по какой причине техника вышла из строя, а также расскажет, можно ее отремонтировать или нельзя и за какие деньги.

С заключением эксперта сервисной службы и документами на технику, доказывающими, что она действительно принадлежит вам (товарным чеком или техпаспортом), можно подходить в ближайший офис «ТНС энерго Карелии», где необходимо будет написать заявление на компенсацию.

После подачи заявления придется набраться терпения и подождать месяц. После рассмотрения энергокомпания ответит, в каком объеме она сможет компенсировать потери.