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Энергетики в Карелии запланировали отключения электричества даже на новогодние каникулы

Новости. Общество
15:23, 20 Декабря 2022
фото: bizbi.ru

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Временные отключения электроэнергии продолжатся в Карелии в течение новогодних каникул, это необходимо для плановых ремонтных работ в системах электроснабжения.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он объяснил, почему невозможно отказаться от проведения таких ремонтов зимой.

«Иногда люди пишут: не хватило времени летом. Летом просто невозможно дойти до этих болот, до этих участков леса. Только по зимникам. Поэтому энергетики какую-то часть работ, весьма значительную планируют именно на зимний сезон. Отсюда причина зимних отключений. Мы без них обойтись не можем, потому что это работы по замене проводов, опор. Если этого не делать, то можно придти к серьезным проблемам в энергетике», — сказал Парфенчиков.

По его словам, муниципальные органы власти должны заблаговременно предупреждать население о планируемых отключениях электричества.

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