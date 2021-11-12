Энергетики вернули электричество в оставшиеся без света поселки Карелии

Электричество вернулось в поселки Пийтсиеки и Костомукса Суоярвского района.

Об этом информирует паблик карельского правительства.

«Поселки Пийтсиеки и Костомукса Суоярвского района вчера остались без света из-за аварии. Сразу после поступления сигнала об отключении специалисты выехали на место и приступили к ремонтным работам. По информации электросетевых компаний, к 23 часам 6 января электроэнергия вернулась в населенные пункты в полном объеме», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что поселок в Карелии два дня жил без электричества.