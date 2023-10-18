Энергетики вернули свет целому району Петрозаводска

Специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» оперативно устранили аварию на электросетях.
О восстановлении электроснабжения сообщилии в ЕДДС карельской столицы.
Из-за аварии на сетях без света остался район Сулажгорского кирпичного завода.
В 22.30 электроснабжение было восстановлено.
Устраняли повреждения на сетях специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск».
Напомним, поздним вечером в четверг, 19 октября, произошло отключение электроснабжения в районе Сулажгорского кирпичного завода.
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