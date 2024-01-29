Энергетики вернули свет в дома Приладожья, где с ночи не было электричества

Электричества не было из-за серьезной аварии на линии электроснабжения у поселка Сорола.
О восстановлении электроснабжения сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Лахденпохского района.
Электроснабжение восстановили в поселке Сорола и на улице Заозёрной в Лахденпохье.
Напомним, десятки домов в Лахденпохском районе с ночи оставались без света из-за очередной аварии.
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