Энергетики вернули свет в дома Приладожья, где с ночи не было электричества

Электричества не было из-за серьезной аварии на линии электроснабжения у поселка Сорола.

О восстановлении электроснабжения сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Лахденпохского района.



Электроснабжение восстановили в поселке Сорола и на улице Заозёрной в Лахденпохье.

Напомним, десятки домов в Лахденпохском районе с ночи оставались без света из-за очередной аварии.