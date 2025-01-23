Энергетики вернули свет в Лахденпохью

Электроснабжение в городе восстановили.
О восстановлении электроснабжения Лахденпохьи сообщила администрация района в официальном паблике.
Энергоснабжение города восстановлено, написали в сети.
Напомним, электричество в Лахденпохье отключили из-за сгоревшего 29 января трансформатора.
Электроснабжение было отключено на улицах Ленина, Каменистая, Пионерская, Луговая, Загородная, К. Маркса, Полевая, Садовая, Холмистая, Советская, Спортивная и других. Без света также остался второй городок.
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