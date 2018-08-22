Энергетики вернули свет в Пудожский район Карелии

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Работы в Пудожском районе республики не прекращались в течение всей ночи, сообщили в Карелэнерго.
Энергетики устраняли нарушения в работе воздушных ЛЭП после штормового ветра, бушевавшего вчера на территории региона. В работах были задействованы 25 ремонтных бригад, более 100 сотрудников филиала и 29 единиц спецтехники. На помощь также прибыли энергетики филиала "Вологдаэнерго".
Осмотры линий и работа по заявкам потребителей продолжаются и сегодня.
В настоящий момент потребители Пудожского района обеспечиваются электроэнергией в полном объёме. По данным МЧС, восстановление электроснабжения произошло в 06.40.
Напоним, вечером 21 августа без электроэнергии в Пудожском районе остались 20,5 тыс. человек.
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