Энергетики вернули свет в Пудожский район Карелии

Работы в Пудожском районе республики не прекращались в течение всей ночи, сообщили в Карелэнерго.

Энергетики устраняли нарушения в работе воздушных ЛЭП после штормового ветра, бушевавшего вчера на территории региона. В работах были задействованы 25 ремонтных бригад, более 100 сотрудников филиала и 29 единиц спецтехники. На помощь также прибыли энергетики филиала "Вологдаэнерго".

Осмотры линий и работа по заявкам потребителей продолжаются и сегодня.

В настоящий момент потребители Пудожского района обеспечиваются электроэнергией в полном объёме. По данным МЧС, восстановление электроснабжения произошло в 06.40.

Напоним, вечером 21 августа без электроэнергии в Пудожском районе остались 20,5 тыс. человек.