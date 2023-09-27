Энергетики вернули свет в три района Петрозаводска

Авария на сетях оставила без электричества Голиковку, Перевалку и Центр Петрозаводска.

Электроснабжение восстановили в домах на Голиковке, Перевалке и в Центре карельской столицы.

Об этом только что сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Напомним, в четверг, 28 сентября, в 13.25 произошла авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». По этой причине жильцы домов на Голиковке, Перевалке и в Центре остались без света.