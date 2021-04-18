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Энергетики внедряют интеллектуальный учет электроэнергии в районах Карелии

Новости. Общество
17:16, 19 Апреля 2021
фото: Россети МРСК
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За установку «умных счетчиков» жителям платить не придется.

С 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону № 522-ФЗ, обязанность по установке и последующему обслуживанию приборов учета электроэнергии перешла к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым организациям (во всех остальных случаях).

Установка электросчетчиков осуществляется за счет средств энергокомпаний – абсолютно бесплатно для потребителей. Работы уже проводятся в большинстве районов Карелии.

«Мы знаем о случаях, когда жителей населенных пунктов специально дезинформируют. Якобы энергетики устанавливают приборы учета, а потом берут за это деньги с потребителей. С полной ответственностью заявляю, что установку «умных счетчиков» мы выполняем бесплатно, жителям за это платить не нужно», – подчеркивает заместитель директора по развитию и реализации услуг Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Антон Сотников.

Монтаж приборов учета электроэнергии осуществляется, как правило, наверху опор линий электропередачи.

При необходимости специалисты сразу производят замену электрических вводов в дома на самонесущий изолированный провод, что повышает надежность электроснабжения.

Интеллектуальные приборы учета имеют функцию автоматической дистанционной передачи показаний в электросетевую компанию. Но у потребителей сохраняется возможность самостоятельно снимать и передавать показания приборов учета, так как счетчики оснащаются отдельными выносными дисплеями-пультами, которые в ходе допуска счетчиков в эксплуатацию будут передаваться потребителям в пользование совершенно бесплатно по отдельному безвозмездному соглашению.

Компания «Россети Северо-Запад» также напоминает, что в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, за потребителями остается обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета и установленных на нем пломб, если прибор учета установлен в границах объектов потребителя либо в границах его земельного участка. Намеренное повреждение прибора учета или нарушение целостности установленных на нем пломб грозит потребителю составлением акта о безучетном потреблении электроэнергии и взысканием денежных средств в значительном размере.

Что касается процесса установки приборов учета электроэнергии, то для выполнения работ по монтажу приборов учета и замены вводного провода в дом сотрудникам электромонтажной организации может требоваться доступ на частную территорию потребителей. При этом законодательством предусмотрена обязанность потребителей обеспечить допуск сетевой организации к местам установки приборов учета для организации учета электрической энергии.

«Людям не нужно бояться при виде монтажников. Работы по установке «умных счетчиков» проводит специализированная организация, у сотрудников которой имеются все необходимые допуски на производство электромонтажных работ. Их нахождение на территории потребителей для организации учета электрической энергии обусловлено положениями закона», – отметил Антон Сотников.

Для подтверждения информации о том, что на участке находятся именно уполномоченные специалисты по замене приборов учета электроэнергии, можно обратиться в Карельский филиал «Россети Северо-Запад» по номерам телефонов: (8142) 56-39-38, (8142) 79-18-36, (8142) 79-18-84.

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