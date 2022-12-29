Энергетики восстановили освещение после ДТП в отдаленном районе Петрозаводска

Свет вернулся в дома района Соломенное, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В пятницу, 30 декабря, в 11.30 в жилые здания на Петрозаводском шоссе, в Сенном переулке и на улице Скалистой в Соломенном вернулось электроснабжение.



Напомним, 30 декабря в Соломенном участники дорожной аварии повредили опору воздушной ЛЭП.



В результате часть потребителей, проживающих на Петрозаводском шоссе и в Сенном переулке, осталась без электроснабжения.



Ремонтные бригады компании «ОРЭС - Петрозаводск» справились с аварией раньше намеченного срока. Ранее они обещали вернуть свет к 16.00.