Энергетики восстановили освещение после ДТП в отдаленном районе Петрозаводска

Свет вернулся в дома района Соломенное, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В пятницу, 30 декабря, в 11.30 в жилые здания на Петрозаводском шоссе, в Сенном переулке и на улице Скалистой в Соломенном вернулось электроснабжение.
Напомним, 30 декабря в Соломенном участники дорожной аварии повредили опору воздушной ЛЭП.
В результате часть потребителей, проживающих на Петрозаводском шоссе и в Сенном переулке, осталась без электроснабжения.
Ремонтные бригады компании «ОРЭС - Петрозаводск» справились с аварией раньше намеченного срока. Ранее они обещали вернуть свет к 16.00.
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