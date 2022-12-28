В Прионежской сетевой компании подвели итоги детского творческого конкурса.

Конкурс детского рисунка среди детей сотрудников АО «ПСК» стал уже традиционным.

В этом году он назывался «Энергия добра» и проводился в канун Дня энергетика и Нового Года.

«В нынешнем году мы не стали делать какие-то особые номинации. „Энергия добра“ — это возможность для ребенка, для участника творческого соревнования полнее выразить себя. Нет никаких тематических рамок. Это был своего рода эксперимент, и он удался. Мы разбили участников лишь на возрастные категории», — объяснили члены жюри.

В конкурсе участвовало более сорока работ.

И действительно: тематика была очень разной. От символа 2023-го года Волшебного Кролика до картины Терентия Гаврилова из поселка Лоухи «Энергетики помогают Донбассу». Его работа, кстати, получила специальный приз «За патриотизм».

А победительницей в младшей возрастной группе стала костомукшанка Алиса Потебня. Второе место у Златы Целигоровой из Петрозаводска, третье занял Лев Старковский, тоже житель столицы Карелии.

Средняя группа. Здесь победа досталась Алексею Логунову, петрозаводчанину. За ним идет его земляк Александр Чесноков. И замыкает тройку победителей Полина Бурова из Питкяранты.

В старшей возрастной группе «золото» взяла петрозаводчанка Ульяна Кондракова. «Серебро» у Алены Кершинской. Она также из Петрозаводска. «Бронза» — у сегежанки Оли Долгополовой.

Работы конкурсантов пополнят картинную галерею Прионежской сетевой компании.

А с детскими рисунками конкурса «Энергия добра» уже выпущен календарь на следующий год.