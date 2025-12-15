«Энергия Победы» - энергия творчества

Накануне Дня энергетика и Нового года в АО «Прионежская сетевая компания» подведены итоги традиционного конкурса детского рисунка.

В этот раз в конкурсе принимали участие почти сорок детей сотрудников АО «ПСК» в трёх возрастных группах.



Члены конкурсного жюри рассказали, что название творческого соревнования в этом году напрашивалось само собой:



«2025-й год — это год 80-летия Великой Победы и поэтому слово „Победа“ в названии вполне объяснимо и понятно. Участники и участницы представили свои работы в пяти номинациях».

В номинации «Мой герой — энергетик» победителями стали Василий Ивиев, Мария Матросова и Тимофей Матвеев.

Куликаева Дарья, 16 лет Кемский р-н п. Рабочеостровск

Победили в номинации «Энергия моего города» опять же Василий Ивиев, Варвара Голубева, Сергей Куликаев.



Первые места в своих возрастных категориях в номинации «Энергетика будущего» заняли Родион Куроптев, Алина Яковлева и Арина Полежаева.



В очень красивой и интересной номинации «Новогодняя сказка» лучшими оказались Таина Александрова, Алексей Логунов, Анастасия Свириденко.

Матросова Мария, 9 лет Петрозаводск

А в номинации «Приз зрительских симпатий» победителями оказались все!

Члены жюри отметили, что «качество присланных работ оказалось очень высоким и это радостно».

Абсолютно все участники «Энергии Победы» получили призы и собираются еще раз посоревноваться в творчестве в следующем году.