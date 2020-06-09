Энергоснабжение старинной карельской деревни сделали надежнее 

АО "Прионежкая сетевая компания" подрядным способом капитально отремонтировало ЛЭП на севере Карелии.

В Кемском районе республики энергетики закончили модернизацию участка линии электропередачи напряжением 6 кВ. ЛЭП питает электроэнергией потребителей в поселке Панозеро и деревне Панозеро.

Старинное карельское поселение Панозеро известно с начала XVI века и в настоящее время является комплексным памятником истории. В деревне сохранилась историческая планировка и элементы застройки.

На участке протяженностью 4,3 км были установлены 64 новые опоры и смонтирован новый провод. Произведенные работы значительно повысили надежность энергоснабжение потребителей поселка и деревни.