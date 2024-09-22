Енотовидная собака покрасовалась на видео с фотоловушки

Видеозапись животного опубликовали в социальных сетях.

В группе Нижне-Свирского государственного заповедника поделились новым видео енотовидной собаки. Ранее они показывали запись, сделанную ночь — на ней зверь издает звуки, похожие на ехидный смех.

В новом видео енотовидная собака ведет себя скромнее, просто принюхивается и осматривается по сторонам, решая, куда бы пойти.