Епархия поможет соцслужбе Карелии в работе с инвалидами и бомжами

Комплексный центр социального обслуживания населения республики договорился с Петрозаводской и Карельской епархией о совместных проектах.

Центр уже не первый год сотрудничает с Петрозаводской и Карельской епархией. Они взаимодействуют по вопросам духовного просвещения, поддержки сотрудников и подопечных учреждения, помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также проводятся паломнические поездки, православные праздники.

"Потребность в более тесном общении и сотрудничестве на основе традиционных православных ценностей особенно остро проявилась во время пандемии коронавирусной инфекции. Новому этапу совместной деятельности в период постепенного снятия ограничений и была посвящена встреча, на которой в атмосфере понимания и доброжелательного партнерства рассматривались взаимное сотрудничество и предстоящие мероприятия, направленные на духовное просвещение граждан, находящихся на социальном обслуживании", - пишут в паблике Центра.

Участники переговоров - руководитель отдела социального служения Петрозаводской и Карельской епархии протоиерей Иоанн Тереняк и глава подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району Валентина Картавенко - обсудили вопросы работы с православной молодежью, пользующейся соцуслугами, и лицами без определенного места жительства. Без внимания не сотались и подопечные Центра, в силу состояния здоровья не имеющие возможности посещать храмы.

Представители организаций наметили изучение и внедрение передового опыта социального служения православной церкви и сферы социального обслуживания.