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«Эпидемия гриппа долго не покидала Кемь и Карелию»

Новости. Общество
09:56, 11 Февраля 2022
фото: ©www.iwm.org.uk

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Во время пандемии испанки количество заболевших на севере Карелии исчислялось тысячами.

Осенью 2018 года Россию, как и многие другие страны, накрыла пандемия испанского гриппа, или испанки, как его тогда называли. В Карелию испанку занесли интервенты – британские, американские и французские войска, высадившиеся в Мурманске и Архангельске. Речь идет о Кемском уезде Архангельской области, в который входила вся северная часть нынешней территории республики.

В сентябре-ноябре 2018-го число случаев испанки в уезде исчислялось тысячами, тогда как ситуация в Олонецкой губернии выглядела относительно благополучно.

«Эпидемия гриппа долго не покидала Кемь и Карелию, в основном из-за апатии и фатализма местных жителей, а также из-за отсутствия вентиляции в перетопленных и перенаселенных домах. Особенно страдали от нее карелы, и в течение многих недель в наших войсках в Кеми ежедневно умирало по два-три человека», – писал в мемуарах британский полковник Филипп Вудс, командовавший во время интервенции на севере России Карельским полком.

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