Эпидемия гриппа в Карелии пошла на спад

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За прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 4878 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает карельское управление Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 4,6%.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2674 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 10,2%.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность двух групп в двух детских садах Суоярвского района.
При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделен вирус гриппа A(H3N2) и прочие респираторные вирусы (РС-вирус, аденовирус, риновирусы, метапневмовирус).
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