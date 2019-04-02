Эпидемия гриппа в Карелии пошла на спад

За прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 4878 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает карельское управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 4,6%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2674 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 10,2%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность двух групп в двух детских садах Суоярвского района.

При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделен вирус гриппа A(H3N2) и прочие респираторные вирусы (РС-вирус, аденовирус, риновирусы, метапневмовирус).