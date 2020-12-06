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Эпидемия коронавируса в России унесла жизни более 43 тысяч человек

Новости. Общество
11:14, 07 Декабря 2020
фото: © Илья Питалев / РИА Новости
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За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов с COVID-19, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 43 597 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 28 142 человека, заразившихся COVID-19. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в России составило 1 956 588. За прошедшие сутки выписали по выздоровлению 18 850 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов, за все время в стране зарегистрировано 43 597 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 448 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 декабря остаются 539 344 человека.

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