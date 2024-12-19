Эпидемия «легкого ковида» захлестнула Россию

Врачи рассказали о новом заболевании, которое отличается от обычного ОРВИ.

В середине декабря стало известно, что в России распространяется эпидемия «легкого ковида». Заболевшие по всей России жалуются на схожие симптомы, которые очень напоминают COVID-19, работающий в полсилы. URA.RU рассказывает, что известно о новой эпидемии, и что о ней думают врачи.

Многие заболевшие в последние несколько месяцев жалуются на странное ОРВИ. Главное отличие от обычной простуды — отсутствие таких симптомов, как насморк и боль в горле. При этом все заболевшие сравнивают ощущения с коронавирусом, который протекает в слабой форме.

Как сообщает телеграм-канал Shot, о первых случаях «легкого ковида» стали известно в середине ноября. При этом все, кто заразился отмечали, что ранее контактировали с человеком, у которого были аналогичные симптомы.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков подтвердил, что в последнее время поступает все больше подобных жалоб. «Действительно сейчас есть массовые жалобы пациентов на однотипную симптоматику, но при этом в официальных источниках каких-то комментариев с этиологической расшифровкой данного заболевания пока нет», — отметил врач-инфекционист.

Заболевшие «легким ковидом» жалуются на одинаковые симптомы. Люди массово сообщают, что чувствуют:

сильнейшую ломоту в теле,

головную боль,

вялость,

невысокую температуру, около 37,5 градусов,

иногда: першение в горле, изменение голоса, который становится гораздо грубее.

Симптомы очень напоминают коронавирус — поэтому болезнь и окрестили «легким ковидом». Основные признаки болезни длятся около трех — пяти дней. При этом общая усталость и вялость может продлится до нескольких недель.

По мнению Андрея Позднякова, происходящее действительно можно назвать «некоей эпидемией», массовой вспышкой заболевания с однотипной симптоматикой. Однако что именно это за болезнь — пока не ясно.

«Сейчас можно только теоретизировать, какой это возбудитель. Действительно ли это очередная мутация SARS-CoV-2 или это парагрипп, либо это бактериальная инфекция, что сомнительно судя по симптомам», — отметил врач-инфекционист.

Врач-терапевт Виктор Лишин также считает, что перечисленные заболевшими симптомы нельзя отнести к какому-то одному заболеванию. Все вышеуказанные признаки могут говорить о самых различных заболеваниях, в том числе и вирусных инфекциях.

«Симптомы „легкого ковида“ могут указывать на менее тяжелую форму COVID-19. Но также возможно, что это и другие респираторные вирусы, или даже поствирусные состояния», — отметил Виктор Лишин. «Единственный способ убедиться, правда ли это ослабленный коронавирус — это сдать анализ на COVID-19».

Андрей Поздняков считает, что ничего страшного не происходит. «С уверенностью сейчас можно сказать, что это не тяжелая, вирусная или бактериальная инфекция, которая проходит без этиотропной терапии, то есть лечится симптоматически», — успокоил врач. «У некоторых регистрируется явление астенизации — по типу легкого постковидного состояния. Здесь также лечение не требует специфической терапии».

Виктор Лишин советует всем, кто почувствовал описанные симптомы, достаточно отдыхать, пить много жидкости и принимать жаропонижающие по необходимости. «Если же состояние ухудшается или сохраняется долгая вялость — обязательно следует обратиться к врачу», — заключил врач-терапевт.