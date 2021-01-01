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Эпидемия может обрушить доходы бюджета Петрозаводска в 2021 году: прогноз

Новости. Общество
10:00, 02 Января 2021
фото: pixabay
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Администрация Петрозаводска прогнозирует сокращение доходов бюджета на 33% в 2021 году, но падение может быть еще больше из-за последствий пандемии коронавируса.

Это следует из материалов к решению Петросовета о принятии бюджета на 2021 год.

Резкое падение произойдет из-за сокращения трансфертов из республиканского бюджета, который наполнялся федеральными деньгами по программе подготовки к 100-летию Карелии и национальным проектам. В 2021 году этот поток резко сократится.

Собственные доходы городской казны – налоговые и неналоговые поступления – прогнозируются почти на том же уровне – около 2,4 млрд рублей. Но ситуация может оказаться хуже прогнозируемой.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-02 11:05:18
Ничего без гены не можете.
Сергей
2021-01-02 10:07:39
При чём тут пандемия ? Работать надо , а не воровать и бестолково тратить бюджет . .
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