Эпидемия может обрушить доходы бюджета Петрозаводска в 2021 году: прогноз

Администрация Петрозаводска прогнозирует сокращение доходов бюджета на 33% в 2021 году, но падение может быть еще больше из-за последствий пандемии коронавируса.

Это следует из материалов к решению Петросовета о принятии бюджета на 2021 год.

Резкое падение произойдет из-за сокращения трансфертов из республиканского бюджета, который наполнялся федеральными деньгами по программе подготовки к 100-летию Карелии и национальным проектам. В 2021 году этот поток резко сократится. Собственные доходы городской казны – налоговые и неналоговые поступления – прогнозируются почти на том же уровне – около 2,4 млрд рублей. Но ситуация может оказаться хуже прогнозируемой. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".