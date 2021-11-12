Эпидемиологический порог в Карелии по ОРВИ превышен почти на 42%

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 7594 случая заболевания ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, показатель заболеваемости в регионе составляет 123,7 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 41,8%. Самая высокая заболеваемость — среди детей от 3 до 6 лет (393,4 на 10 тыс. населения).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,3% (+709 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3405 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 4,5%. Заболеваемость выше эпидпорога отмечена только в возрастной группе 15 лет и старше (+94,4%).

За неделю при мониторинге больных с острыми респираторными вирусными инфекциями выделены: РС вирус, риновирус, вирусы гриппа АH3N2.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 14 человек.