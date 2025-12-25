Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России, однако назвала эту ситуацию контролируемой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, главный государственный санитарный врач Российской Федерации рассказала в интервью радиостанции «Космомольская правда», что ситуация с гриппом в Российской Федерации соответствует норме:

— У нас на сегодняшний день 26 субъектов Российской Федерации, у которых превышен эпидпорог. Это немного», — сказала Попова.

Она также отметила, что доминирующий вирус гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп, не является новым и хорошо изучен специалистами.

