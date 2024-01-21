Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Карелии превышен почти вдвое

Из-за роста заболеваемости на карантин закрыты 62 классов в 25 школах республики.
В Республике Карелия за 03 неделю 2024 года зарегистрировано:
- 168 случаев заболевания COVID-19;
- 8669 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости — 164,22 на 10 тыс. населения.
По данным регионального управления Роспотребнадзора к 22 января, в республике зафиксировали 168 случаев COVID-19 и
8 669 случаев ОРВИ и гриппа.
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 193%.
В основном болеют дети от трех до шести лет (+44% к эпидпорогу), 7-14 лет (+26%), 15 и старше (+213% к порогу).
По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 51% (+2 961 случай).
В Петрозаводске за минувшие семь дней зарегистрировано 4 605 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 232%. В основном за счет возрастной группы 15 лет и старше, также эпидпорог превышен в группе 3-6 лет.
Из-за роста заболеваемости на карантин закрыты 62 классов в 25 школах республики, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Также в Карелии специалисты зарегистрировали 225 случаев внебольничных пневмоний, что выше среднего уровня на 40%.
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