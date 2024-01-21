Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Карелии превышен почти вдвое

Из-за роста заболеваемости на карантин закрыты 62 классов в 25 школах республики.

В Республике Карелия за 03 неделю 2024 года зарегистрировано:



- 168 случаев заболевания COVID-19;



- 8669 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости — 164,22 на 10 тыс. населения.



По данным регионального управления Роспотребнадзора к 22 января, в республике зафиксировали 168 случаев COVID-19 и

8 669 случаев ОРВИ и гриппа.



Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 193%.



В основном болеют дети от трех до шести лет (+44% к эпидпорогу), 7-14 лет (+26%), 15 и старше (+213% к порогу).



По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 51% (+2 961 случай).



В Петрозаводске за минувшие семь дней зарегистрировано 4 605 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 232%. В основном за счет возрастной группы 15 лет и старше, также эпидпорог превышен в группе 3-6 лет.



Из-за роста заболеваемости на карантин закрыты 62 классов в 25 школах республики, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Также в Карелии специалисты зарегистрировали 225 случаев внебольничных пневмоний, что выше среднего уровня на 40%.