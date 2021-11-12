Эпидпорог по ОРВИ превышен в Карелии в полтора раза

За неделю рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике составил около 17 процентов.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 8873 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был на 1279 случаев (16,8%) меньше. Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемического порога на 65,7%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 3–6 лет, 7–14 лет — 467,8 и 460 на 10 тыс. населения соответственно.

Значительный рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Суоярвском, Олонецком, Сортавальском, Лахденпохском районах.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4475 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости 159,2 на 10 тыс. населения.

За минувшую неделю при мониторинге больных ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2), риновирус. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 22 человека.