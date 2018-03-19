Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 25%

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Управление Роспотребнадзора по Карелии рассказало о эпидемиологической обстановке по ОРВИ и гриппу.
По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ в целом по республике выше уровня эпидемического порога на 24,6%, зарегистрировано 7274 случая. Превышение эпидемического порога отмечается в возрастных группах от 0 до 2 лет, 3-6 лет на 3,7% и 9,3%.
Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 27%.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 8 классах 3-х школ г. Петрозаводска (№№13, 46) и республики (г. Костомукша) и 1 группе в МДОУ №2 г. Медвежьегорска.
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