Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 33 процента

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 6885 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, показатель заболеваемости в регионе составляет 112,1 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 33,0%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастной группе 15 лет и старше (+124,7%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 16,6% (+976 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3247 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 8,0%. Заболеваемость выше эпидпорога отмечена только в возрастной группе 15 лет и старше (+101,3%).

За неделю при мониторинге больных с острыми респираторными вирусными инфекциями выделены РС вирус (50%), риновирус (50%). Вирусов гриппа не обнаружено. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 21 человек.

Ранее глава Минздрава республики заявил, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных коронавирусом, особенно среди детей. Ожидается и взрывной рост заболеваемости гриппом.