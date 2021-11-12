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Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 33 процента

Новости. Общество
16:00, 08 Декабря 2021
фото: © ТАСС / Донат Сорокин

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За минувшую неделю по республике зарегистрировано 6885 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, показатель заболеваемости в регионе составляет 112,1 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 33,0%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастной группе 15 лет и старше (+124,7%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 16,6% (+976 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3247 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 8,0%. Заболеваемость выше эпидпорога отмечена только в возрастной группе 15 лет и старше (+101,3%).

За неделю при мониторинге больных с острыми респираторными вирусными инфекциями выделены РС вирус (50%), риновирус (50%). Вирусов гриппа не обнаружено. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 21 человек.

Ранее глава Минздрава республики заявил, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных коронавирусом, особенно среди детей. Ожидается и взрывной рост заболеваемости гриппом.

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Комментарии

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zanoza
2021-12-08 19:44:25
ОРВИ в зимней период-это феномен, однако.
Изя
2021-12-08 16:33:49
То понос , то золотуха . Работать чинушам просто некогда )(((((( :)
кир
2021-12-08 16:30:16
Кто будет школьников направлять на верный путь? Никто. Так и шастают раздетыми в магазин. Учителям зарплату не повышать - они эту не отрабатывают.
Гость
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