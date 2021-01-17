Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 30 процентов

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 3612 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 27,9%. Среди взрослого населения от 15 лет и старше отмечается превышение в 2 раза. Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-41,4%), 3-6 лет (-30,8%), 7-14 лет (-39,9%).

По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 74,0% (+1524 случаев).

В Петрозаводске за неделю с 11 по 17 января зарегистрировано 1874 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 3,2%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 3,5 раза. Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 72,6%, 3-6 лет – на 59,6%, 7-14 лет - на 66,0%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 74,5% (+803 случая).

За минувшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено один парагрипп, 5 риновирусов, 2 сезонных коронавируса.

Напомним, неделю назад уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии снизился до эпидпорога.