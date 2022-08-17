Эра и Голдвин Геремия оказались лучшими в Карелии поисковиками опасных веществ (ФОТО)

В Петрозаводске состоялись состязания по многоборью со служебными собаками среди сотрудников органов безопасности.

Как сообщили в МВД Карелии, на базе Центра кинологической службы МВД в Петрозаводске состоялись соревнования по многоборью со служебными собаками среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

За звание лучших боролись специалисты-кинологи из республиканского МВД, Карельской таможни, Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия и Петрозаводского линейного отдала МВД России на транспорте.

В зачет входили поиск наркотических и взрывчатых веществ в багаже, в помещении и автотранспорте.

Первое место в командном зачете заняли кинологи республиканского МВД, на втором месте оказались пограничники. В личном зачете победили сотрудник МВД Григория Воробьев с бельгийской овчаркой Эрой, лучше всех искавшей взрывчатые вещества, и Оксана Карельская из таможни с золотистым ретривером Голдвин Геремия, который отличился в поиске наркотиков.