Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

С 15 по 21 сентября в Петрозаводске при поддержке «Росатома» впервые пройдут Дни Эрмитажа.

Масштабное культурное событие в столице республики пройдет впервые. В программе — выставка произведений искусства из эрмитажной Галереи Петра Великого, лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной промышленности и будет организовано сразу на трех площадках.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, центральным событием станет выставка (0+) произведений искусства первой четверти 18 века из эрмитажной Галереи Петра Великого — «Сделано Петром». Экспозиция будет представлена в Музее изобразительных искусств Карелии. Посетители смогут увидеть портреты Петра I и императрицы Екатерины Алексеевны работы художника Жан-Марка Натье, гравюру Алексея Федоровича Зубова «Свадьба Петра I», люстру-паникадило, изготовленную императором собственноручно. Образовательная часть выставки будет доступна с 15 до 21 сентября, а сама экспозиция — до 12 октября.

Также в течение недели в фондохранилище и выставочном пространстве «Арт-Проспект» Музея изобразительных искусств Карелии будут работать лекторий, кинотеатр и Эрмитажная школа реставрации.

Выбор темы выставки и активное участие Росатома в проекте не случайны.

— Петрозаводск был основан Петром I в один год с Санкт-Петербургом и стал индустриальным центром своего времени. Сегодня эти славные традиции продолжает крупнейшее промышленное предприятие региона — «Петрозаводскмаш», которое обеспечивает современным оборудованием российского дизайна атомные станции по всему миру. Мечта великого императора об отечественной передовой промышленности стала реальностью, поэтому именно в столице Карелии было решено провести Дни Эрмитажа в год 80-летия атомной отрасли, — отметил глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

С полной программой Дней Эрмитажа в Петрозаводске можно ознакомиться на сайте Музея изобразительных искусств Карелии. Участие в мероприятиях — бесплатное.