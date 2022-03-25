Прогноз: Как экономический кризис повлияет на доходы бюджета Карелии

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует увеличение доходов бюджета республики по итогам марта, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Ермолаев, отвечая в онлайн-режиме на вопросы жителей республики.

«По марту предприятия не снизили обороты и не высказываются о каких-то кардинальных изменениях своих планов. Поэтому мы рассчитываем, что март мы пройдем в плюсе по отношению к прошлому году. Я имею ввиду, по увеличению доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия», — пояснил министр.

По его словам, ни одно из предприятий пока не объявило о сокращении производства.

«Общаясь с бизнесом, при наличии тревожных позиций, связанных с нестабильной обстановкой, с определенной непредсказуемостью, в целом, пока предприятия подтверждают свои планы на этот год… Никто сегодня не сказал о снижении объемов производства», — заявил Ермолаев.

По его мнению, у бизнеса, появилась возможность увеличить объемы производства за счет тех ниш на рынке, которые ранее занимали иностранные компании, объявившие об уходе из Карелии. В их числе завод «Амкодор Онего» по производству лесозаготовительной техники и ряд других.

«Есть предприятия в сфере пищевого производства, есть предприятия, которые готовы производить отдельные компоненты для горнодобывающих предприятий, которые ранее поступали из-за рубежа, и есть предприятия по производству кормов, которые тоже преимущественно поступали из западных стран. Ну и целый ряд других проектов», — сказал глава Минэкономразвития.