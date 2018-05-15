Ермолиной предложили запатентовать название "100 кг красоты"

Известный в Петрозаводске журналист и общественник Наталья Ермолина рассказала, как ей предложили запатентовать название "100 кг красоты".

Напомним, ранее Наталья Ермолина собрала спортгруппу из женщин с внушительным весом и назвала ее "100 кг красоты".

Недавно ей позвонили и предложили запатентовать название.

"Алло, это Наталья? А вы не хотите запатентовать свое название "100 кг красоты"? В Петрозаводске участились случаи воровства торговых марок и названий", - процитировала Наталья Ермолина звонившего.

Подробнее читайте далее.