Ермолиной предложили запатентовать название "100 кг красоты"

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Известный в Петрозаводске журналист и общественник Наталья Ермолина рассказала, как ей предложили запатентовать название "100 кг красоты".
Напомним, ранее Наталья Ермолина собрала спортгруппу из женщин с внушительным весом и назвала ее "100 кг красоты".
Недавно ей позвонили и предложили запатентовать название.
"Алло, это Наталья? А вы не хотите запатентовать свое название "100 кг красоты"? В Петрозаводске участились случаи воровства торговых марок и названий", - процитировала Наталья Ермолина звонившего.
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