Ерванд Хидишян: «Мы можем продлить жизнь пациентам с онкологическими заболеваниями»

В Карелии пациенты с помощью медиков ведут борьбу с онкозаболеванием по 6-8 лет, рассказал главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.

Когда человек узнает, что ему поставлен диагноз «рак», он впадает в отчаяние. К сожалению, многие из нас теряли своих близких, которые стали жертвами онкологических заболеваний. Но медики продолжают бороться за каждого пациента. И в Карелии, где онкологическая служба развивается из года в год, есть свои успехи. Смертность снижается, показатель пятилетней выживаемости растет (больные получают специализированное лечение более пяти лет). В Карелии есть пациенты, которые с помощью медиков уже по 6-8 лет ведут борьбу с заболеванием. А большая часть пациентов, состоящих на учете уже не получает никакого лечения, просто наблюдается у онкологов.

«В раковом регистре, который мы постоянно актуализируем совместно с Территориальным Фондом ОМС — более 19 тысяч пациентов. В 2010 году в регистре было около 14 тысяч пациентов. Заболеваемость в Карелии высокая и имеет тенденцию к росту. Но рост заболеваемости отмечается в целом в Российской Федерации, и такова тенденция во всем мире. Здравоохранение не имеет влияния на заболеваемость. Но мы можем влиять на выявление злокачественных образований на ранних стадиях и своевременно начать специализированное лечение. Особенно в современных условиях, когда есть широкие возможности лекарственной терапии. Тем самым мы можем добиться стабилизации процесса, стойкой ремиссии и продлить жизнь пациентам», — уверен главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.

Подробнее о заболевании, которое все боятся, и нынешних возможностях онкослужбы в Карелии читайте здесь.