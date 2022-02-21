ЕС ввел новые санкции против России

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Документ состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и Д. Р. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, распространенном 23 февраля.

«Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и последующее решение направить российские войска в эти районы, — отмечается в заявлении Совета. — Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и способствуют дальнейшей эскалации кризиса».

«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту [РФ Владимиру] Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик», — отмечается в нем.

«Кроме того, целевые ограничительные меры будут введены еще в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были причастны к незаконным решениям; банки и бизнесмены/ олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду; старшие военные офицеры, которые сыграли определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации; и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины», — пояснил Совет.

Таким образом, как подчеркивает Совет ЕС, в черный список по России входят 555 человек и 52 организации. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, им запрещен въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.

В заявлении Совета ЕС нет имен депутатов, физических и юридических лиц, которые вошли в черный список. Они будут опубликованы позже в Официальном журнале ЕС.

Евросоюз также ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. «Совет принял решение ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка. Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики», — отмечается в нем.

В новый пакет санкций вошли также ограничительные меры, запрещающие любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР.