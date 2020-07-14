890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
14.07.2020 16:48
В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве
14.07.2020 16:12
Теплая погода сохранится в среду в Карелии 3
14.07.2020 17:00
Дачный вор в Карелии замаскировался под туриста и прятал добычу в палатке
14.07.2020 18:40
Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
14.07.2020 10:12
В Карелии прошел град (ФОТО)
14.07.2020 14:02

Еще 13 человек за сутки заболели в Карелии коронавирусом

Новости. Общество
09:37, 15 Июля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
Загрузка...

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1805 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске - 11 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 1047, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 29 человек: в Петрозаводске – 14, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Сегежском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Костомукше – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Находятся на самокарантине 929 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 16 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии за время пандемии проведено 94936 исследований (+1393 за сутки).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»