Еще 13 человек за сутки заболели в Карелии коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1805 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске - 11 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 1047, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 29 человек: в Петрозаводске – 14, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Сегежском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Костомукше – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Находятся на самокарантине 929 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 16 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии за время пандемии проведено 94936 исследований (+1393 за сутки).