Еще 13 классов в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Общее число классов, ушедших на карантин по ОРВИ, на 16 сентября составляет 26.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что еще 13 классов в Кеми, Сосновце, Кондопоге, Сегеже и Пиндушах отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Напомним, вчера появилась информация что на карантин закрыты 13 классов в школах республики: по одному классу в Пиндушской и Повенецкой школах, 4 класса в Суккозерской школе, один класс в Шелтозерской школе, один в Кадетском корпусе им А. Невского, три класса в Сегежской школе № 6 и два класса в Пряжинской школе.