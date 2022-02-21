Еще 150 детей в Карелии заразились коронавирусом

С начала пандемии в республике инфицировано 15560 несовершеннолетних.

На 21 февраля зарегистрировано 15560 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 106. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 129 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15239 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 982 человека, выздоровели 1002 пациента, зарегистрировано три смерти от COVID-19.