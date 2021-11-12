Еще 20 детей в Карелии заболели коронавирусом

Общее число инфицированных детей в республике за время пандемии выросло до 10878.

По данным на 28 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 20 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10878. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 19 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10824.

Напомним, за сутки заразились ковидом 204 жителя республики, выздоровели 219 пациентов, зарегистрировано три смерти.