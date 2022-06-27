Еще 203 человека стали жертвами клещей в Карелии

С начала эпидсезона клещи покусали уже более 2200 человек в 16 районах республики.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 203 человека, включая 35 детей. В Петрозаводске за это же время зарегистрировано 97 обращений, из которых 17 касается детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Клещи атакуют жителей практически всей республики. Лишь в двух районах — Калевальском и Муезерском — фактов нападения клещей на человека по-прежнему не зарегистрировано.

Всего с сначала эпидсезона 2243 человека, из которых 496 — дети, пожаловались медикам на укусы клещей. В Петрозаводске зарегистрировано 1112 обращений граждан, включая 228 детей.

При исследовании снятых с людей клещей возбудителем клещевого энцефалита были поражены 1,1% клещей, возбудителем клещевого боррелиоза — 29,8%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза — 2,9%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,05%.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 3 случая клещевого боррелиоза и 2 случая клещевого энцефалита, так же зарегистрировано 2 случая серонегативного клещевого энцефалита.

Напомним, первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля в селе Заозерье в Прионежском районе. Клеща сняли с мужчины. При лабораторном исследовании выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Ранее сообщалось, в Карелии появился еще один пункт приема клещей на исследование.