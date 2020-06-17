Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 934, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 22 новых случая коронавируса: в Петрозаводске - 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) – 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) – 2 человека, в Беломорске – 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек.

Также коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника АО "ВАД" и одного работника со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 934 человека. Выздоровели 365 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 20 человек: в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 3, в Петрозаводске - 13, в Лоухском районе – 1 человек, в Прионежском районе - 3 человека.

Всего проведено 61532 исследований (+1335 за сутки).

На самокарантине находятся 2465 человек (-148 за сутки).

В местах обсервации пребывают 145 человек (-22 за сутки).