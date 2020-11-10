Еще 25 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилась до 2043, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 25 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2043 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне внебольничная пневмония была диагностирована у 29 человек.