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Еще 25 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
08:52, 11 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилась до 2043, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 25 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2043 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне внебольничная пневмония была диагностирована у 29 человек.

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