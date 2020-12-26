Еще 28 детей заразились коронавирусом в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил статистику заражения коронавирусной инфекцией детей.

По информации Михаила Охлопкова, в Карелии за сутки выявлено 28 случаев заражения COVID-19 детей. По состоянию на 26 декабря в республике зарегистрировано 2603 случая заражения детей, по данным на 27 декабря заболел уже 2631 ребенок.

Всего в Карелии зарегистрировано 26 443 случая заражения COVID-19 с 1 апреля 2020 года. От коронавируса умерли 152 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлены 368 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.